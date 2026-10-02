Peanuts cumple un aniversario más desde su primera publicación el 2 de octubre de 1950

El 2 de octubre de 1950, el dibujante estadounidense Charles Schulz publicó por primera vez la tira cómica Peanuts. La historieta apareció inicialmente en siete periódicos de Estados Unidos y presentó a personajes como Charlie Brown.

Charlie Brown fue uno de los protagonistas, caracterizado por su personalidad insegura y sus situaciones cotidianas.

Snoopy, uno de los personajes más famosos de Peanuts, apareció por primera vez el 4 de octubre de 1950. La tira presentó situaciones relacionadas con la vida cotidiana de los niños, sus amistades, preocupaciones, sueños y dificultades.

Con los años, la historieta alcanzó popularidad internacional y sus personajes aparecieron en libros, televisión y películas. La fecha quedó registrada como el inicio de una historieta con importante presencia internacional.