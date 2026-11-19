El partido PCN se presentó al Tribunal Supremo Electoral para inscribir su fórmula presidencial en el último día del plazo. La candidatura está encabezada por Alirio García Flamenco y Mauricio Vilalona.

Los candidatos compartieron sus expectativas y el rubro en el que van a trabajar si ganan la presidencia. Señalaron que su plataforma política comprende veinticuatro ejes estratégicos para responder a las necesidades del pueblo salvadoreño.

Indicaron que algunos ejes van dirigidos al fortalecimiento de la economía y a la satisfacción de las necesidades de las familias.

Afirmaron que el país necesita un liderazgo firme que logre rescatar las características de la república. Uno de los candidatos señaló que junto a la fórmula de diputados y alcaldes van en la ruta de construir un mejor país.