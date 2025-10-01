El Payaso Rebotito se convirtió en el invitado estelar de Pop 12, donde su show logró arrancar carcajadas de los conductores Giovani y Aisha durante la celebración del Día del Niño.

El artista cautivó al público con un acto que combinó chistes frescos y trucos de magia utilizando cartas, una dinámica que generó momentos de genuina diversión tanto en el estudio como entre la tele audiencia.

Su participación, que se enmarcó en la programación especial que el espacio dedicó a esta festividad, demostró cómo el humor y el entretenimiento familiar pueden ser pilares fundamentales para conmemorar una fecha tan significativa.