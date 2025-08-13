Las pausas activas son esenciales para preservar la salud física y mental, especialmente en quienes pasan gran parte del día sentados, ya que permiten interrumpir el sedentarismo.

Pequeñas interrupciones de 5 a 10 minutos, que incluyan estiramientos o caminatas cortas, mejoran la circulación y previenen dolores musculares.

Al integrarlas de forma regular, no solo se reduce el riesgo de problemas físicos a largo plazo, sino que también se potencia la concentración y el rendimiento en las tareas diarias.