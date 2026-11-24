Patrick Stewart tendrá su última aparición en el cine como el profesor Charles Xavier en Avengers: Doomsday, la nueva película de Marvel.

El actor británico falleció en octubre pasado. La producción ya está grabada y su participación quedó registrada antes del deceso.

La cinta incluirá un homenaje al intérprete cuando llegue a las pantallas.

Stewart dio vida al personaje en distintas películas de la saga X-Men, incluso antes de que esos personajes se integraran al universo de Marvel.

El artista dejó un legado extenso en el cine de superhéroes.

Los fans esperan el estreno de «Doomsday» para despedirlo en pantalla.