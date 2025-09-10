Un derrumbe sobre la carretera que conduce a Jujutla, en el departamento de Ahuachapán, ha provocado el cierre total del paso vehicular en ambos sentidos a la altura del río Sapua.

Elementos de Protección Civil se dirigen al lugar para atender la emergencia y evaluar los daños. Las autoridades recomiendan enfáticamente a los conductores que necesiten circular por la zona que eviten la vía y busquen rutas alternas.

La carretera permanecerá clausurada hasta que se completen las labores de remoción de material y se certifique la seguridad del tramo, aunque se desconoce el volumen del deslizamiento y el tiempo estimado para la reapertura.