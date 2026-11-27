Las Pascuas naturales, una de las plantas más representativas de la Navidad en los hogares salvadoreños, requieren luz sin sol directo y un riego que se mide con el dedo en el sustrato.

La representante de Rainbow Ornamentales, Diana Paola García, explicó que la planta es de interior y que el sol directo la quema y mancha sus hojas y su flor roja. El riego recomendado es cada dos o tres días, según el lugar donde se coloque.

García precisó que la Pascua tolera luz natural o artificial, como la de las oficinas, siempre que no reciba sol directo. El sustrato está especializado para mantener la humedad, de modo que en ambientes frescos la planta conserva el agua por más tiempo.

En lugares con mucho calor la deshidratación es más rápida y el riego puede hacerse cada dos días, pero nunca todos los días.

La especialista recomendó meter el dedo en el sustrato para calcular si está húmedo o seco, porque la Pascua no tolera estar totalmente con agua ni totalmente seca.

Entre los errores más comunes, García mencionó darle demasiada agua, dejarla secar unos dos días hasta que se caen las hojas y regar directamente sobre la hoja. El riego debe aplicarse directamente en la maceta.