Pasarela peatonal hacia Antiguo Cuscatlán registra un avance del 70 %

Los trabajos buscan reducir el riesgo de atropellos en una zona de alta carga vehicular.

La construcción de una pasarela peatonal en la incorporación de la carretera Panamericana hacia Antiguo Cuscatlán registra un avance del 70%, según informaron los responsables de la obra. Los trabajos buscan reducir el riesgo de atropellos en una zona de alta carga vehicular.

La pasarela se construye a un costado del redondel Naciones Unidas, en un sector donde registros del Fondo de Conservación Vial daban cuenta de un flujo de entre seis mil y siete mil vehículos por hora hace varios años.

En el sector se mantienen gestores de tránsito que regulan la circulación y facilitan el paso de peatones. Sin embargo, consideran que la pasarela es necesaria por el alto riesgo que enfrentan quienes cruzan la vía a pie o en bicicleta.

Los trabajos comenzaron hace aproximadamente un mes y dos semanas e incluyen la construcción de las bases y la instalación de parte de la estructura metálica.