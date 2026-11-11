Pasarela peatonal hacia Antiguo Cuscatlán registra un avance del 70 %

La construcción de una pasarela peatonal en la incorporación de la carretera Panamericana hacia Antiguo Cuscatlán registra un avance del 70%, según informaron los responsables de la obra. Los trabajos buscan reducir el riesgo de atropellos en una zona de alta carga vehicular.

La pasarela se construye a un costado del redondel Naciones Unidas, en un sector donde registros del Fondo de Conservación Vial daban cuenta de un flujo de entre seis mil y siete mil vehículos por hora hace varios años.

En el sector se mantienen gestores de tránsito que regulan la circulación y facilitan el paso de peatones. Sin embargo, consideran que la pasarela es necesaria por el alto riesgo que enfrentan quienes cruzan la vía a pie o en bicicleta.

Los trabajos comenzaron hace aproximadamente un mes y dos semanas e incluyen la construcción de las bases y la instalación de parte de la estructura metálica.