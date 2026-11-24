Cuatro figuras de distintos perfiles políticos, profesionales y empresariales buscarán disputarle la presidencia a Nayib Bukele en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Por el FMLN competirá el médico y dirigente sindical Rafael Aguirre, Arena postula a la abogada y exdiputada Mayteé Iraheta, Fraternidad Patriota Salvadoreña presenta al empresario Orlando Delcid, originario de La Unión y radicado en Estados Unidos desde su niñez, mientras que el PCN lleva al general retirado Alirio García Flamenco, exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

Arena y el FMLN decidieron competir pese a su baja preferencia electoral. Una encuesta de LPG datos, de febrero de 2026, les atribuyó 1% y 0.2% de intención de voto, respectivamente, analistas explican qué los motiva a participar.

El economista César Villalona considera que, más allá de ganar la presidencia, Arena, FMLN, PCN y Fraternidad Patriota Salvadoreña buscarían otros objetivos al participar en las elecciones.

No participar en los comicios también tendría consecuencias para los partidos políticos, según explica Fidel Nieto.

El analista también considera que las campañas deben aprovecharse para presentar propuestas que respondan a las necesidades de la población.

La única fórmula inscrita a la fecha por el TSE es la de Nayib Bukele y Félix Ulloa.