Partidos políticos eligieron candidatos para 2027, pero no revelaron cuántos afiliados tienen

Diez partidos políticos realizaron elecciones internas para definir a sus candidatos para los comicios de 2027, pero ninguno informó públicamente cuántos afiliados tiene. El informe de septiembre de 2026 del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana también identificó que las agrupaciones no difundieron cuántas personas participaron en las votaciones.

La evaluación contempló 18 criterios agrupados en cuatro variables y registró un cumplimiento promedio de transparencia de 28,3%, equivalente a 5,1 puntos de un máximo de 18.

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Nuevas Ideas alcanzaron la puntuación más alta, con 7,5 puntos cada uno, mientras que Democracia Salvadoreña obtuvo 3,5 puntos. Ninguno de los partidos superó el 50% de cumplimiento.