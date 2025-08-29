Un 46.2% de las mujeres en El Salvador no participan en ninguna organización civil y política, además 20% de los hombres encuestados tampoco, estos datos se reflejan en un informe presentado por el Fondo para la Consolidación de la Paz. La organización Oikos encargados del informe analizó el por qué ocurre esta situación en el país.

El informe indica que, de cada 10 mujeres, participan en organizaciones juveniles. La participación de este sector de la población es ligeramente superior en comparación con los hombres además las personas que se identifican en grupos LGBT, afrodescendencia, comunidades indígenas y personas con discapacidad se organizan más, algunos jóvenes opinan el por qué no están en grupos u organizados.

El 64.9% de los encuestados que no participan en organizaciones respondió que siempre se sienten seguros en el lugar donde viven. En cambio, el 2.6% que si participan señaló que “nunca” se sienten a salvo.