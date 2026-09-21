Parque vehicular en San Vicente crece más del 10% en un solo año

El parque vehicular de San Vicente alcanzó los 47,652 automotores, lo que representa cerca de 29 vehículos por cada 100 habitantes. La cifra aumentó en comparación con 2025, cuando había 43,059 vehículos, es decir, 4,593 automotores más.

El departamento cuenta con una población de 161,857 habitantes y el incremento de más del 10 por ciento en un solo año genera complicaciones para los automovilistas, quienes señalan que cada vez es más difícil circular en algunas zonas.

El aumento del parque vehicular coincide con un incremento de los siniestros viales, ya que San Vicente pasó de 261 siniestros en 2025 a 281 este año, es decir, 20 siniestros más. Residentes consultados atribuyen la situación a que hay más vehículos circulando y a que algunos conductores manejan a excesiva velocidad.