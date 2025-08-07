El ultimo día de vacaciones agostinas fue aprovechado por cientos de personas que visitaron el parque recreativo Apulo en Ilopango, niños y adultos disfrutaron de las piscinas, toboganes y el lago para quitarse el calor. La cercanía de este lugar con distritos como San Salvador y Soyapango lo vuelven atractivo para los turistas.

Las fechas importantes también se celebran aquí, como el caso de María Elena Isabalos que festejó sus 73 años al lado de su familia.

Si su preocupación es la comida acá encontrará diferentes opciones para todos los gustos, entre desayunos, almuerzos y antojitos. Algo que no puede faltar son las tradicionales pescaditas con tortilla, platillo que no debe dejar de degustar.

En cuanto a los precios, las personas dicen que son accesibles; teniendo en cuenta que la entrada para turistas nacionales es de uno cincuenta de dólar y extranjeros de tres dólares.

Si de inflables o trajes de baño se trata, también encontrará una gran variedad a módicos precios.

El parque recreativo Apulo está abierto de lunes a domingo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y cuenta con amplio parqueo con precios de un dólar para vehículo liviano y dos para pesado. Si no cuenta con este medio de transporte también puede abordar la ruta 15, que lo dejará frente a la entrada.