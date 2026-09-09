Parestesia: por qué se duermen las piernas y cuándo debe alertar a los especialistas

El cirujano intensivista Emilio Salazar explicó que la sensación de hormigueo, conocida médicamente como parestesia, puede originarse por la compresión de nervios periféricos o por problemas circulatorios, aunque la mayoría de casos responde a una presión sobre los «cables» del sistema nervioso.
El especialista comparó el nervio comprimido con un cable telefónico dañado que no transmite bien la señal. El hormigueo puede aparecer por dormir en mala posición o permanecer mucho tiempo con una pierna cruzada, pero también puede ser un aviso de enfermedades subyacentes.
El doctor recomendó prestar atención a este síntoma y no restarle importancia, ya que el cuerpo puede estar alertando sobre algo más grave. Si la parestesia es frecuente o persistente, sugirió acudir a un especialista para descartar patologías mayores.