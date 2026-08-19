Paradas de buses del Área Metropolitana tendrán información en tiempo real sobre llegada de unidades

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador inició los trabajos para instalar nuevas paradas inteligentes de buses en el Área Metropolitana de San Salvador, como parte de un plan piloto con apoyo del gobierno de Corea y una inversión de alrededor de 6 millones de dólares, que también incluye un centro de monitoreo del transporte público.

Estas paradas permitirán a los usuarios recibir información en tiempo real sobre la ubicación de las unidades, sus recorridos y el tiempo estimado de llegada, lo que mejorará la planificación de los viajes.

«Con esto va a haber orden», señaló un usuario, mientras que otro expresó su esperanza de que el proyecto sea exitoso, aunque recordó que iniciativas anteriores como el Citrán no funcionaron como se esperaba.