Papa pide rezar el rosario para terminar conflictos en el mundo

El papa León XIV pidió a los fieles rezar el rosario durante todo octubre y acompañarlo con actos concretos de penitencia y misericordia, con una intención específica, que cesen las guerras y se establezca la paz entre los pueblos en conflicto, desde el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, el pontífice recordó que fue precisamente en este lugar donde la Virgen María se apareció a Santa Bernardita con El Rosario.

ante unos 150 mil fieles, invitó a las comunidades cristianas a sumarse a esta jornada de oración durante el próximo mes.

León XIV pidió, además, que la oración se traduzca en acciones, llamó a realizar obras de misericordia, favorecer el diálogo y buscar la reconciliación en un momento marcado por conflictos que, advirtió, siguen destruyendo vidas inocentes en distintas partes del mundo.

Durante su homilía, el papa también defendió la dignidad de las personas enfermas, con discapacidad o en la vejez, y cuestionó una sociedad excesivamente centrada en el progreso y el bienestar material, reivindicó además el valor de la vida humana incluso en momentos de fragilidad y sufrimiento – el pontífice también miró hacia el interior de la iglesia y reconoció sus heridas, infidelidades y errores, planteando la necesidad de una conversión, es el mensaje con el que León XIV cerró su paso por Lourdes, en Francia. Es su primer viaje apostólico al país europeo, una visita que se desarrolla del 25 al 28 de septiembre.