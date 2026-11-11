Papa León XIV visita una cárcel en Argentina antes de iniciar su recorrido por Perú

El papa León XIV cumple su última jornada de actividades en Argentina con una visita a una penitenciaría federal de Buenos Aires, donde exhortó a los reclusos a transformar sus vidas pese a las limitaciones y privaciones que enfrentan durante su permanencia en prisión.

Como parte de su agenda, el pontífice tiene prevista una misa a las 10:00 de la mañana en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, participará en la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

La salida hacia Lima está programada para las 2:00 de la tarde desde el aeropuerto de Buenos Aires. Con este viaje, el papa iniciará su recorrido por Perú, que tiene previsto extenderse hasta el 16 de noviembre, luego de sus actividades en Uruguay y Argentina.