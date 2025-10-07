El Papa León XIV ha renovado sus llamados a un alto al fuego en Gaza y a la liberación de los rehenes israelíes, en un momento en que los esfuerzos de paz muestran avances significativos.

El pontífice destacó la «inmensa sufrimiento» del pueblo palestino e instó a los responsables de las negociaciones a trabajar por un acuerdo que ponga fin a la guerra «lo antes posible».

Aunque el conflicto ha dejado más de 67,000 palestinos muertos, el Papa, expresó esperanza en la nueva propuesta de paz y pidió a los fieles permanecer unidos en oración para alcanzar una paz justa y duradera