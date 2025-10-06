Desde la plaza de San Pedro en Roma, el papa León XIV elevó un llamado a los católicos del mundo para que brinden apoyo a los migrantes. El mensaje fue pronunciado durante una misa celebrada en el marco del jubileo del mundo misionero y de los migrantes, donde el sumo pontífice destacó el drama humano que viven millones de personas obligadas a abandonar sus hogares y sus familias.

El papa León XIV primer pontífice estadounidense, lanzó este llamado pocos días después de cuestionar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. También criticó a quienes se consideran provida por su oposición al aborto, pero que, según dijo, permanecen indiferentes o respaldan el maltrato hacia los migrantes en Estados Unidos.