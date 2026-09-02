Papa León XIV dedica su intención de oración al cuidado del agua

Más de 2.000 millones de personas en el mundo aún no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura, según datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, una realidad que obliga a muchas familias a recorrer largas distancias para conseguir agua o depender de fuentes contaminadas, aumentando los riesgos para la salud y profundizando las desigualdades.

Ante este panorama, el Papa León XIV dedicó su intención de oración de septiembre al cuidado del agua, recordando que este recurso es un «bien universal y un derecho», e hizo un llamado a evitar su desperdicio y contaminación.

La preocupación por el acceso al agua forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que plantean alcanzar para 2030 el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible. La ONU también hace un llamado a los ciudadanos a través de acciones sencillas en casa, como cerrar el grifo, reparar fugas y proteger los recursos hídricos.