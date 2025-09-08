El Papa León XIV ha canonizado a Carlo Acutis, proclamándolo como el primer santo milenial en la historia de la Iglesia Católica.

Frente a cientos de fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice reconoció la vida del joven italiano, quien falleció a los 15 años por leucemia pero cuya fe trascendió a través de internet.

Su camino a los altares se consolidó tras atribuírsele dos milagros en Brasil y Costa Rica, curaciones médicamente inexplicables que ocurrieron gracias a su intercesión y que convencieron a la Santa Sede.