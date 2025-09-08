Paola Arias comparte su experiencia en la banda del Instituto Más Ferrer y destaca que cada ensayo ha sido una oportunidad de aprendizaje, pues desde enero se preparan para el 15 de septiembre con nuevas coreografías.

Aunque reconoce que al inicio le costó adaptarse al instrumento y coreografías, hoy disfruta plenamente cada presentación junto a sus demás compañeros.

Para ella, interpretar “Colegiala” resulta especial porque refleja parte de su identidad, mientras que la disciplina y el esfuerzo consolidan su pasión por la música y el rol de cachiporra.