Oscar Melara, el exdirector del Instituto Técnico Industrial, quien se mantuvo laborando durante 34 años en el INTI, durante los últimos días había acatado las nuevas indicaciones de la ministra de Educación, Karla Trigueros, fue destituido del cargo junto al subdirector, esto luego que el presidente de la República publicara un video, donde alumnos realizaban una protesta en el centro de estudio años atrás, además hacían señas alusivas a padillas, en ese momento Melara era el director.

Motivo por el que fue removido del cargo según las nuevas autoridades, los padres de familia opinaron sobre el tema.

Además, tienen buenas expectativas con la nueva dirección del instituto, esperan se mejore en muchos aspectos, como la adquisición de equipos informáticos.

Luego de las destituciones, los alumnos fueron recibidos por representantes del Ministerio de Educación, quienes revisaron que se cumplieran con el nuevo reglamente, que exige un corte de cabello adecuado y uniforme completo y ordenado.