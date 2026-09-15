Panorama de visitantes en el centro histórico

El centro histórico de San Salvador se convirtió en el punto de encuentro para muchos salvadoreños que aprovecharon el día de asueto para poder disfrutar en familia.

Como Alejandra quien viajó desde el Puerto de La Libertad junto a sus hijos, y pudo hacer uso de las bicicletas que se prestan gratuitamente por para del Ministerio de Obras Públicas.

El centro histórico también es uno de los lugares preferidos de los turistas extranjeros, la biblioteca nacional, la plaza Barrios, el palacio nacional y la catedral Metropolitana, son algunos de los sitios más visitados, muchos de ellos vienen por al menos dos o tres semanas a El Salvador para poder conocer las playas y montañas.

Los turistas internacionales señalan que la seguridad del país, y la calidez de los salvadoreños, son puntos que destacan y razones por las que volverían a viajar a El Salvador.

Solo en los primeros 8 meses del año, 3.2 millones de turistas internacionales han visitado El Salvador.