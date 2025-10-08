En los últimos años los ciberataques en El Salvador han ido incrementando e involucrando a distintas instituciones y empresas, por ejemplo, el sector público en un 27% se ha visto afectado por amenazas digitales, el financiero en un 16.2% y tecnológico un 15.8%, siendo los sectores con más impacto negativo en el país.

Y ante este panorama, Mastercard señala la importancia de adoptar protección para el ecosistema digital de las empresas, por lo que la institución ha invertido más de 10.700 millones de dólares en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad, Inteligencia Artificial y prevención del fraude.

Además, la institución señala cuatro líneas de acción prioritarias que deben seguir las empresas para reducir las probabilidades de ciberataques como, visibilidad de riesgos, planes de respuesta efectivo, adopción de nuevas tecnologías con enfoque preventivo y refuerzo de medidas básicas.