Panes El Chino: 45 años conquistando paladares en San Salvador

Los Panes El Chino mantienen una historia de 45 años en San Salvador, donde varias generaciones de clientes han llegado en busca de su particular sabor.

Pablo Luna inició este negocio después de aprender el oficio de vender y preparar panes cuando tenía alrededor de 18 años. Con el tiempo, desarrolló su propia preparación y logró sacar adelante a su familia con este emprendimiento.

La preparación comienza desde la madrugada y tiene como base una mezcla de carne molida de res, salchicha de pollo y repollo. Katherin Díaz, hija de Pablo, participa en la preparación diaria, mientras que los panes también llevan frijoles, jamón, chimol, mayonesa, salsa de tomate y otros aderezos.