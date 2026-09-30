En Utah, Estados Unidos, existe un organismo que desafía la idea tradicional de lo que es un bosque. Se trata de Pando, una gigantesca colonia de álamos temblones considerada genéticamente un solo organismo.

Todos sus tallos están conectados mediante un extenso sistema de raíces subterráneas y comparten prácticamente el mismo material genético.

Los nuevos árboles pueden surgir a partir de esas raíces en lugar de depender exclusivamente de semillas.

Pando ocupa aproximadamente 43 hectáreas y se estima que su sistema de raíces podría tener miles de años de antigüedad. Su nombre significa «me extiendo» en latín.