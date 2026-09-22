Pandilleros de la MS enfrentan audiencia por diversos delitos

117 miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos enfrentan una audiencia única abierta por agrupaciones ilícitas y otros delitos, entre ellos homicidio, extorsión agravada, tráfico y posesión de drogas, y portación ilegal de armas.

Según las investigaciones, las extorsiones ocurrieron en Chalatenango y Santa Ana en 2012. Los imputados habrían exigido dinero a comerciantes mediante amenazas.

Entre los imputados hay un corredor de programa, seis corredores de clica, 11 homeboys, cuatro chequeos, nueve observaciones, 64 paros y 23 colaboradores.