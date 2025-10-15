Varios pandilleros de la estructura criminal barrio 18 fueron condenados a penas que van desde los 44 hasta los 384 años de prisión, por los delitos de homicidio, robo agravado, proposición y conspiración en el delito de robo agravado, así como agrupaciones ilícitas. Las sentencias corresponden a diez casos de homicidio.

Según el proceso judicial, todos los crímenes fueron cometidos entre los años 2013 y 2019 en diferentes sectores de Coatepeque y El Congo, en el departamento de Santa Ana.

Carlos Antonio Herrera Pérez recibió la pena más alta, de 384 años de cárcel, por siete casos de homicidio, entre ellos el asesinato de dos mujeres. Las condenas fueron impuestas por el tribunal tercero contra el crimen organizado de Santa Ana.