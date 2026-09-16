Pandillero salvadoreño condenado en Estados Unidos

A 60 años de prisión en Estados Unidos fue sentenciado el salvadoreño Jairo Sáenz, pandillero de alto rango de la Mara Salvatrucha. El hombre, de 30 años y originario de El Divisadero, Morazán, fue condenado por el asesinato de siete personas, cometidos entre enero de 2016 y enero de 2017, según detallo la Fiscalía de los Estados Unidos.

Entre las víctimas está Kayla Cuevas, de 16 años; Óscar Acosta; Javier Castillo, de 15 años; y Esteban Alvarado. La sentencia también incluye tres intentos de asesinato, incendio provocado, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. La mayoría de las víctimas fueron atacadas a golpes, con machetes y objetos punzantes, o fueron baleadas.

El hermano del condenado, Alexi Sáenz, se declaró culpable de los mismos delitos en julio de 2024 y en 2025 recibió una condena de 68 años de prisión. Según el fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Jairo y Alexi Sáenz estuvieron al frente de la pandilla, que durante años mantuvo en zozobra a comunidades de Long Island.