Pan con huevo y pupusas con café lideran los desayunos prácticos de los salvadoreños

Un pan con huevo, frijol o plátano comprado en la pasada para abordar el bus, y un par de pupusas con café o chocolate son algunos de los desayunos prácticos más populares entre los salvadoreños.

Los precios van desde 25 centavos por una porción de pan dulce y 35 centavos por un café.

Los ciudadanos consultados señalaron que el pan con pollo y el café son lo más importante para empezar el día.

Otros prefieren las pupusas para el desayuno, y en la avenida España de San Salvador se pueden encontrar de frijol con queso, revueltas, de ayote, de chicharrón con queso y birria. Si se desea un desayuno completo con huevo, plátano y frijol, lo pueden adquirir desde menos de dos dólares.