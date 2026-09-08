Pamela Anderson revela cómo superó la hepatitis C tras recibir un diagnóstico devastador

Pamela Anderson recordó cómo superó la hepatitis C, enfermedad que le fue diagnosticada a finales de los años 90.

La actriz, quien recibió el Premio al Coraje de una organización dedicada a combatir el VIH y SIDA, además de participar en la investigación y difusión sobre la hepatitis C, relató su experiencia durante un discurso.

Durante su intervención, la estrella de Baywatch recordó que su médico le dijo que probablemente le quedaban unos 10 años de vida. Anderson explicó que el diagnóstico influyó en sus decisiones y estuvo marcado por el temor, aunque precisó que su principal preocupación no era morir, sino lo que pudiera ocurrirles a sus hijos pequeños.