Costa rica, Argentina, Chile, Cuba y México son algunos de los 39 países o territorios que cuenta con la legalidad del matrimonio entre las personas del mismo sexo. A criterio del padre jesuita se parte del presupuesto en que todos tienen derecho, algo contrario a la opinión católica que defiende la figura del hombre y la mujer.

En El Salvador, este tipo de matrimonio no es legal, aunque las personas decidan formalizar su vinculo en países donde si es permitido.

Y la falta de reconocimiento de la unión entre personas del mismo sexo, tampoco garantiza una protección legal patrimonial en caso que uno de la pareja fallezca.

El primer país del mundo en aprobar el matrimonio entre las personas del mismo sexo fue países bajos en 2001. Europa es el que tiene la mayor cantidad de países que ha permitido de forma legal el matrimonio.