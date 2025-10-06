“Amigue”, “compañere”, “niñe” o “elle”, todos y todas, son expresiones que, en los últimos años, se han vuelto comunes en distintos espacios sociales, forman parte del llamado lenguaje inclusivo, una forma de comunicación que busca reconocer la diversidad de género, orientación sexual y otras características humanas, bajo la premisa de que el lenguaje no es neutral.

Desde el pasado 2 de octubre, el uso de este tipo de expresiones fue prohibido en todos los centros educativos y dependencias del Ministerio de Educación de El Salvador, la medida, de carácter obligatorio, se aplicará en materiales didácticos, contenidos académicos y en las comunicaciones formales, como circulares y documentación administrativa.

La decisión ha generado amplio debate entre diversos sectores.

Algunos padres de familia consultados consideran que la eliminación del lenguaje inclusivo refuerza la enseñanza tradicional y los valores en las aulas.

La disposición, emitida por la ministra de Educación, Karla Trigueros, a través de un memorándum oficial, sostiene que la finalidad es garantizar el buen uso del idioma y evitar injerencias ideológicas o globalistas que puedan afectar el desarrollo integral de los estudiantes.

A nivel internacional, organismos como la Unesco han abordado el tema definiendo el lenguaje inclusivo como aquel que no discrimina a ningún género y que evita el uso del masculino genérico como forma de referencia universal, mientras que la real academia española lo describe como un conjunto de estrategias lingüísticas que buscan eliminar el uso del masculino gramatical, aunque advierte que muchas de estas formas no se ajustan a la morfología del español.