Israelíes y palestinos celebraron con júbilo el anuncio de un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas que pondría fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aclaró que el pacto, que garantiza la liberación de rehenes, entrará en vigor tras la aprobación de su gabinete este jueves.

Una fuente cercana a las negociaciones indicó que el acuerdo se firmará en Egipto luego de maratónicas conversaciones en Sharm el-Sheikh con mediación de Estados Unidos, Catar y Turquía.

Un funcionario de Hamas aseguró que 20 rehenes vivos serán intercambiados por aproximadamente 2,000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, un hecho que el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, calificó como un momento histórico.