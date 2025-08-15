Pac-Man está de vuelta en Pac-Man World 2 Re–pac un remake que revive una de las aventuras más queridas por los fans. El nuevo tráiler comparativo presentado por Bandai Namco muestra mejoras gráficas, escenarios recreados con fidelidad y un gameplay optimizado que conserva el espíritu del clásico.

La historia sigue la misión de Pac-Man para recuperar la fruta dorada robada por los fantasmas, quienes liberaron sin querer al temible rey fantasma Spooky. La travesía llevará al icónico personaje a recorrer bosques, montañas nevadas, volcanes, islas fantasma y las profundidades marinas, enfrentándose a jefes memorables y superando distintos desafíos.