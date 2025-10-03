La nueva colaboración entre Grupo Frontera y Ozuna materializa una fusión genérica que está redefiniendo el panorama musical actual.

Este tema, cargado de una palpable nostalgia, logra una cohesión perfecta al entrelazar los sonidos característicos del acordeón y la cumbia norteña con el flow melódico urbano propio de Ozuna.

Las letras, que profundizan en temas universales como las promesas rotas y el desgaste amoroso, funcionan como el puente emocional que conecta con los diversos públicos de ambos artistas.

Foto: Grupo Frontera Instagram