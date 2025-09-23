El delantero francés Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, fue galardonado con el Balón de Oro 2025 este lunes en una ceremonia celebrada en el Teatro Châtelet de París. Dembélé se impuso en la votación al internacional español Lamine Yamal, del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

El futbolista recibió el trofeo de manos de la leyenda brasileña Ronaldinho, momento que describió como «una de las cosas más importantes» de su carrera.

En su discurso de agradecimiento, el galo destacó el papel fundamental del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, y de todo el club, señalando que el logro no hubiera sido posible sin ellos tras una «temporada increíble».

Mohamed Salah y Raphinha completaron el Top 5 de la clasificación.