Debido a su grave condición de salud, el juez quinto de sentencia otorgó libertad inmediata para Catalino Miranda con medidas cautelares, entre las condiciones se encuentra la prohibición de salir del país y mantenerse en su lugar de residencia, recibiendo cada mes visita policial para verificar el cumplimiento de las medidas. La defensa de Miranda, será la encargada de estar notificando sus condiciones de salud y traslados a centros médicos, cuando sea necesario.

Aparicio, mencionó que el objetivo es que Miranda pase sus últimos meses de vida junto a su familia ante su delicada situación por cáncer. Durante la audiencia la Fiscalía solicitó una nueva evaluación médica por parte de Medicina Legal, sin embargo, el juez se refirió a un informe realizado el pasado 21 de agosto, que consigna su situación.

