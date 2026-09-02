Oscilación del niño continuara hasta 2027

Las temperaturas continuaran incrementando al menos hasta junio del próximo año.

Y aunque ya se están tomando medidas, la escasez de lluvias preocupa al sector agrícola que ya está preparando su segunda cosecha de maíz y frijol en 2026 hasta el momento no se sabe si el producto podrá comercializarse, ya que la calidad y el tamaño dependen de la cantidad de agua que el suelo recibe. El director de Protección Civil afirmo que las próximas semanas serán clave para agricultores salvadoreños.

Desde mayo de este año el país arrastra un déficit de lluvia, donde normalmente durante estos meses ya está lloviendo, alcanzando al menos un 35% de déficit. En los últimos meses el país ha estado bajo la influencia de un fenómeno conocido como el niño-oscilación del sur, pero ¿de qué se trata y porque podría continuar hasta 2027?

Aunque de momento se descartó que el país se enfrente a un desabastecimiento a corto plaza si aseguro que la alerta responde a protocolos de respuesta para cuidar la seguridad alimentaria de las familias, proteger las siembras, el agua y brindar acompañamiento en medio de la emergencia.