Organizaciones sociales en El Salvador proponen una serie de reformas para combatir las desigualdades en los subsidios a servicios públicos esenciales.

Los estudios destacan que, si bien existe acceso al agua por cañería, 1.6 millones de salvadoreños que dependen de sistemas comunitarios aún están excluidos de estas ayudas por un trámite legal.

Esta iniciativa, que también aboga por un transporte rural más accesible y la ampliación del subsidio al gas, fue presentada durante un proceso de formación a líderes comunitarios para empoderarlos en temas de finanzas públicas e incidencia política.