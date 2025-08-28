Las deportaciones de salvadoreños se han elevado en un cincuenta y cinco por ciento en lo que va del año, una tendencia alcista que profundiza múltiples impactos para las personas retornadas.

Expertos en salud mental establecen que atraviesan un proceso traumático iniciando con la pérdida de la familia y una ruptura total de sus proyectos, lo que genera un duelo migratorio cargado de tristeza y estigma.

Para contrarrestar esta crisis, organizaciones internacionales ofrecen apoyo psicosocial y capacitaciones gratuitas de hasta un año, invirtiendo hasta dos mil dólares por persona para potenciar sus habilidades y facilitar su reintegración mediante un emprendimiento.