Organiza tu escritorio en 10 minutos: el hábito que mejora tu productividad diaria

Especialistas en organización recomiendan dedicar entre cinco y diez minutos al final de la jornada para ordenar el espacio de trabajo, ya que un escritorio limpio facilita las tareas diarias, mejora la concentración y aumenta la productividad.

Para mantener el orden no es necesario realizar una limpieza profunda. Basta con guardar documentos, desechar papeles innecesarios, acomodar los útiles de oficina y limpiar la superficie para dejar el espacio listo para el día siguiente.

Los expertos advierten que el desorden puede generar estrés y afectar la capacidad de concentración, mientras que un entorno organizado favorece la creatividad, la claridad mental y la eficiencia.

También aconsejan aplicar estos hábitos al escritorio digital, eliminando archivos innecesarios y clasificando los documentos en carpetas para optimizar el tiempo.