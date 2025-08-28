Remanentes de pandillas que continuaban operando en el distrito de Meanguera, Morazán, fueron capturados en las últimas horas por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, se estableció que entre los meses de mayo y junio de este año, la víctima entregó semanalmente una suma de dinero a los pandilleros.

Al momento de la captura, la Policía Nacional Civil les incautó un rifle, dos teléfonos celulares y una cantidad de dinero en efectivo.

Los tres sujetos miembros activos de pandillas fueron identificados como Ariel Gustavo Guevara, Tito Argueta y Juan José Guevara Díaz.