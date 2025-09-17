Cada seis segundos, un niño fallece en algún lugar del mundo. Mientras que en El Salvador mueren 9 bebés por cada mil nacidos vivos. Ante esos indicadores la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a los gobiernos y profesionales de la salud para cuidar a los recién nacidos desde su primer instante de vida. Bajo el lema la seguridad del paciente desde el comienzo. La organización quiere poner en el centro de la agenda los riesgos que enfrentan los bebés y niños en los servicios médicos.

Los recién nacidos son los más vulnerables en los hospitales y clínicas por su rápido desarrollo y dependencia de cuidadores. Un solo descuido en la atención puede afectarlos para toda la vida. Por eso, la campaña busca que los sistemas de salud y la sociedad en general les brinden cuidados seguros y de calidad desde el primer momento

En América Latina y el Caribe, en 2020 más de 800 mil bebés nacieron prematuros o pequeños, lo que equivale al 8,9% de los nacidos vivos. Esta población enfrenta amenazas de problemas prevenibles como sepsis, anomalías congénitas y complicaciones al nacer. En El Salvador, la tasa de fecundidad en mujeres es de 1.8, mientras que la esperanza de vida en ambos sexos es de 72.5 años

En el país desde el 2022 existe una ley que vela, protege y garantiza los derechos de la mujer desde el embarazo, parto y puerperio, así como los derechos de los bebés desde la gestación y su nacimiento. Entre estos derechos está recibir control prenatal, un trato cálido y respetuoso, así como permanecer junto a la madre en la misma habitación para facilitar la lactancia materna.

La OPS sugiere el lavado de manos, el contacto piel a piel así como la capacitación continua del personal y la participación activa de las familias