OPS aprueba marco regional para enfrentar dengue y arbovirus en las Américas

Los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron un marco regional común para enfrentar el dengue y otras enfermedades arbovirales.

El documento establece una hoja de ruta para fortalecer la vigilancia, la prevención, la preparación y la respuesta integrada.

La medida fue adoptada durante el Consejo Directivo de la OPS y abarca a todas las Américas durante la próxima década.

El marco busca ayudar a los países a enfrentar un escenario de creciente complejidad epidemiológica.

Ese panorama está marcado por epidemias de mayor magnitud y la circulación simultánea de múltiples arbovirus. También incluye la expansión geográfica de los vectores.