OPS alerta que menos de la mitad de países de la región carece de guías sobre menopausia 

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que menos del cincuenta por ciento de los países de América Latina y el Caribe cuentan con orientaciones para el abordaje de la menopausia. El organismo llamó a fortalecer la atención de esta etapa con un enfoque integral.

La menopausia aparece habitualmente entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco años por la pérdida de la función folicular de los ovarios.

Esta etapa natural viene acompañada de cambios hormonales como calor excesivo, cansancio, sequedad vaginal, pérdida del deseo sexual y cambios de humor. Algunas mujeres llegan a medicarse con antidepresivos o antipsicóticos, lo que altera el entorno familiar.

Según los informes, más del cincuenta por ciento de los países de la región tienen desafíos en la orientación nacional para atender esta etapa. La OPS pide incluir la atención de enfermedades crónicas, salud mental y salud sexual de las mujeres.