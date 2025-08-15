Trafico ilícito, proposición y conspiración para cometer tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas, son los delitos que se le atribuyen a 36 personas que se dedicaban a vender droga en diferentes partes del país.

La estructura, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, comercializaba cristal; sustancia vinculada a las metanfetaminas, la cual era recogida en la frontera con Guatemala.

Entre los detenidos figura el caso de Luis Fernando Mercado, quien utilizaba su negocio como fachada para distribuir el narcótico.

Tras las capturas, también se les decomisaron cantidades regulares de drogas, dinero en efectivo, vehículos y otros objetos que se utilizaran como evidencia.