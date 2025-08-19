Por homicidio, homicidio agravado, privación de libertad, desaparición de personas y agrupación ilícitas son requeridas 75 personas, que de acuerdo con la Fiscalía habrían cometido los crímenes entre el año 2012 y 2022 en diferentes zonas del departamento de La Libertad.

Entre los casos figura el de un hombre que en estado de ebriedad se habría acercado por error a la colonia Loma Linda en Zaragoza, donde fue interceptado y torturado en octubre de 2021.

Las detenciones de los sujetos se llevaron a cabo en operativos ejecutados en las comunidades Las Palmeras, El Tanque y El Pino en Santa Tecla, asi como en la colonia Málaga en San Salvador.