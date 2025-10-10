Luego de recibir más de 2,000 denuncias relacionadas a delitos informáticos, la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fiscalía General de la República, capturaron a varias personas en diferentes departamentos del país, señaladas de los fraudes.

Durante el operativo, las autoridades destacan que incautaron 215,000 dólares en efectivo, teléfonos celulares y tabletas. Según la Fiscalía, el dinero de las víctimas era convertido en billeteras digitales y criptoactivos.

La estructura criminal operaba bajo el mando de cabecillas y reclutadores que utilizaban redes sociales para contactar personas, a quienes les pedían realizar transacciones financieras en línea como parte del fraude.

En total fueron giradas 56 órdenes de captura. Los imputados serán procesados por los delitos de estafa, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos, así como por hurto en medios informáticos.